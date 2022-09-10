Эдин Джеко выступил против организации спарринга.

Форвард и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отказывается участвовать в товарищеском матче с Россией.

"Я против проведения этого матча. Я всегда выступаю только за мир. Ассоциация знает мое мнение. К сожалению, я не тот, кто принимает решение о том, с кем будет играть Босния, но у меня есть четкая позиция - не играть с РФ, пока страдают невинные люди. Я солидарен с народом Украины в это сложное время для них", - сказал 36-летний нападающий "Интера" для Klix.

Еще одна звезда сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич высказался против спарринга со страной-агрессором.

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"Я слышал о решении федерации. Лидеры союза знают мою позицию. Они звонили, спрашивали, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен другим решением. Это неудачное решение! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. У меня нет слов. Боснийский футбольный союз знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", – сказал полузащитник "Барселоны".

Напомним, УЕФА оставил в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

Россия и Босния и Герцеговина договорились провести товарищеский поединок 19 ноября в Санкт-Петербурге.

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