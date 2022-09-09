Сборная Боснии и Герцеговины согласилась сыграть с командой страны-агрессора в Санкт-Петербурге.

Национальная сборная Боснии и Герцеговины объявила, что сыграет товарищеский матч с командой РФ, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

В УЕФА сообщили, что не возражают против проведение матча между Боснией и Герцеговиной и командой страны-агрессора. Встреча состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

В ответ на официальный запрос Футбольной Ассоциации Боснии и Герцеговины представители союза объяснили, что товарищеские встречи не проходят под эгидой УЕФА и не входят в сферу его ответственности. В связи с этим на национальные сборные не распространяются ограничения, которые были применены к России при исключении страны из соревнований УЕФА.

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В своей позиции союз ссылается на статью 6 Регламента ФИФА о проведении международных матчей.

"Хотели бы подтвердить, что УЕФА не возражает против того, чтобы ФА Боснии и Герцеговины сыграла товарищеский матч против Российского футбольного союза (РФС) на территории РФ", - говорится в официальном ответе УЕФА, сообщает Istraga.ba.

Добавим, что Босния и Герцеговина была соперником сборной Украины в группе квалификации на Чемпионат мира-2022. Во Львове команды сыграли вничью (1:1), а на выезде украинцы обыграли балканцев (0:2) и завоевали путевку в плей-офф отбора на мундиаль.

Напомним, УЕФА оставил в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

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