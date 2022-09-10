По информации источника, россияне также возьмут на себя все расходы за проезд и проживание.

Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины получит на свой счет сумму в размере 200 тысяч евро за проведение товарищеского матча со сборной России в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Avaz.

По информации источника, россияне также возьмут на себя все расходы за проезд и проживание. Но лидеры сборной Боснии и Герцеговины высказались против проведения этого матча. В частности капитан команды Эдин Джеко искренне сказал, что ему это не нравится и он солидарен с народом Украины.

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Напомним, УЕФА оставил в силе отстранение клубов и сборных России от участия в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча Россия - Босния и Герцеговина. Игра запланирована на 19 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

Также УАФ направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины, в котором объяснила недопустимость проведения такого матча.

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