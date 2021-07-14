ПСЖ официально объявил о трансфере Джанлуиджи Доннаруммы.

Французский ПСЖ продолжает активно проявлять себя на трансферном рынке. На этот раз вице-чемпионы Франции официально подписали лучшего игрока Евро-2020 Джиджи Доннарумму.

Голкипер присоединился к ПСЖ на правах свободного агента, поскольку его контракт с "Миланом" завершился еще в конце июня этого года. 22-летний вратарь подписал соглашение с парижанами до 2026 года.

Доннарумма дебютировал за "Милан" в возрасте 16 лет и с 2015 года был основным стражем ворот "россонери". Однако он не смог договориться с руководством об условиях нового контракта и покинул родную команду.

ПСЖ у себя в Twitter представил трансфер.

Доннарумма имеет в своем активе 33 поединка в футболке сборной Италии, которой помог стать чемпионом Европы-2020.

ПСЖ в это трансферное окно уже успел забрать свободными агентами двух топ-исполнителей: Джорджиньо Вейналдума и Серхио Рамоса. Также парижане приобрели у миланского "Интера" Ашрафа Хакими за 80 миллионов евро.

Напомним, что Доннарумма забавно объяснил свое поведение после победной серии пенальти в финале Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин