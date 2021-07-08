Один из лучших защитников мира Серхио Рамос, который недавно покинул мадридский "Реал", перешел во французский ПСЖ.
Об этом сообщил официальный сайт ПСЖ.
Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на два года - до лета 2023-го.
"Париж приветствует одного из величайших игроков нашего времени. Рамос - один из лучших защитников в истории. Его огромный опыт и его амбиции полностью гармонируют с клубными", - подчеркнул президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи.
"Очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большие перемены для меня и новый вызов. Горжусь тем, что стал частью этого амбициозного проекта. Хочу помогать команде выигрывать титулы", - сказал Рамос.
𝐒𝐢 𝐒𝐞𝐧̃𝐨𝐫! ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 8, 2021
🔴🔵 #WelcomeSergiopic.twitter.com/I26WKleStg
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Серхио Рамос: легенда "Реала"
- 35-летний Рамос выступал за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи" и покинул "сливочных" в этом году. Он был капитаном команды с 2015 года.
- На его счету 101 гол и 40 ассистов в 670 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.
- Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.
- Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).
- В составе сборной Испании Рамос провел 180 матчей и забил 23 гола.
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