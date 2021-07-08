Испанский защитник продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермен".

Один из лучших защитников мира Серхио Рамос, который недавно покинул мадридский "Реал", перешел во французский ПСЖ.

Об этом сообщил официальный сайт ПСЖ.

Соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на два года - до лета 2023-го.

"Париж приветствует одного из величайших игроков нашего времени. Рамос - один из лучших защитников в истории. Его огромный опыт и его амбиции полностью гармонируют с клубными", - подчеркнул президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи.

"Очень рад присоединиться к ПСЖ. Это большие перемены для меня и новый вызов. Горжусь тем, что стал частью этого амбициозного проекта. Хочу помогать команде выигрывать титулы", - сказал Рамос.

Серхио Рамос: легенда "Реала"

35-летний Рамос выступал за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи" и покинул "сливочных" в этом году. Он был капитаном команды с 2015 года.

На его счету 101 гол и 40 ассистов в 670 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.

Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.

Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).

В составе сборной Испании Рамос провел 180 матчей и забил 23 гола.

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Автор: Антон Дударь