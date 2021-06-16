Серхио Рамос / фото REUTERS
Знаменитый футболист Серхио Рамос не смог договориться о новом контракте с "Реалом".
Об этом стало известно из официального сайта мадридского "Реала".
35-летняя легенда "сливочных" стал свободным агентом и в ближайшее время займется поиском новой команды. Клуб и центральный защитник проведут прощальную пресс-конференцию.
Напомним, что ПСЖ заинтересован в услугах Рамоса. В прошлом сезоне Серхио часто страдал от травм и в итоге не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.
Серхио Рамос: легенда "Реала"
- 35-летний Рамос выступал за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи".
- На его счету 101 гол и 40 ассистов в 670 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.
- Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.
- Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).
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