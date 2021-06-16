Серхио Рамос стал свободным агентом.

Знаменитый футболист Серхио Рамос не смог договориться о новом контракте с "Реалом".

Об этом стало известно из официального сайта мадридского "Реала".

35-летняя легенда "сливочных" стал свободным агентом и в ближайшее время займется поиском новой команды. Клуб и центральный защитник проведут прощальную пресс-конференцию.

Напомним, что ПСЖ заинтересован в услугах Рамоса. В прошлом сезоне Серхио часто страдал от травм и в итоге не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.

Серхио Рамос: легенда "Реала"

35-летний Рамос выступал за "Реал" с 2005 года после перехода из "Севильи".

На его счету 101 гол и 40 ассистов в 670 матчах за клуб. В том числе он забивал важнейшие голы в двух финалах Лиги чемпионов против "Атлетико" и ряде других матчей.

Вместе с "Реалом" Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 2 - Кубок Испании, 4 - Суперкубок страны, 4 - Лигу чемпионов, 3 - Суперкубок УЕФА, 4 - Клубный чемпионат мира.

Рамос является лучшим бомбардиром среди защитников, выступавших в чемпионате Испании в 21 веке (74 гола).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин