Страж ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, почему не праздновал сразу по завершению серии пенальти победу на Евро-2020. Напомним, что Италия одолела Англию (1:1, 3:2 - по пенальти) в решающем матче турнира.
"Я не праздновал, потому что не понял, что мы выиграли", - сказал Доннарумма для Sky Sport Italia.
Бывший вратарь "Милана" получил также награду лучшего футболиста соревнований.
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 12, 2021
Стоит отметить, что Доннарумма пока находится в статусе свободного агента, но согласно слухам вскоре подпишет контракт с французским клубом.
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Италия - Англия: итоги финала
- Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.
- Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.
- Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).
- Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.
- Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.
- Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.
- Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.
- Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.
- Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.
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