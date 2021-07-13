Джанлуиджи Доннарумма банально не понял, что серия пенальти уже завершилась.

Страж ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, почему не праздновал сразу по завершению серии пенальти победу на Евро-2020. Напомним, что Италия одолела Англию (1:1, 3:2 - по пенальти) в решающем матче турнира.

"Я не праздновал, потому что не понял, что мы выиграли", - сказал Доннарумма для Sky Sport Italia.

Бывший вратарь "Милана" получил также награду лучшего футболиста соревнований.

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 12, 2021

Стоит отметить, что Доннарумма пока находится в статусе свободного агента, но согласно слухам вскоре подпишет контракт с французским клубом.

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Италия - Англия: итоги финала

Сборная Италии во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Италия выиграла Евро впервые за 53 года. Это рекордный перерыв между победами на чемпионате Европы.

Италия стала четвертым многократным чемпионом Европы после Германии (3 титула), Испании (3) и Франции (2).

Сборная Англии впервые играла в финале чемпионата Европы.

Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы - ему понадобилась 1 минута 57 секунд.

Леонардо Бонуччи в 34 года и 71 день стал самым возрастным автором гола в финалах Евро.

Бонуччи установил новый рекорд сборной Италии по количеству игр на чемпионатах Европы - 18. Он обошел Джанлуиджи Буффона.

Италия - первая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионатах Европы.

Италия не проигрывает уже в 34 матчах подряд. От повторения мирового рекорда (его делят Испания и Бразилия) ее отделяет один матч.

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Автор: Артем Будрин