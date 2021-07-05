Французский топ-клуб продолжает усиливать свой состав.

Вице-чемпионы Франции прошлого сезона, парижский ПСЖ, почти оформили сразу три громких трансфера. Вслед за полузащитником сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдумом, состав "Пари Сен-Жермен" пополнят вратарь Джанлуиджи Доннарумма, латераль Ашраф Хакими и центральный защитник Серхио Рамос.

Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Основной голкипер сборной Италии Доннарумма не смог договориться о новом контракте с "Миланом" и на правах свободного агента скоро присоединится к ПСЖ. Парижане готовы подписать с ним соглашение до июня 2026 года.

Легендарный испанец Рамос, который уже покинул мадридский "Реал", подпишет контракт с ПСЖ до июня 2023 года.

А вот за одного из лучших правых защитников мира, марокканца Хакими, владельцы ПСЖ готовы заплатить 70 миллионов евро чемпионам Италии - "Интеру". Также еще 10 миллионов миланский клуб сможет получить бонусами. Контракт с Ашрафом будет рассчитан до 2026 года.

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Автор: Артем Будрин