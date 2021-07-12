Герой финальной послематчевой серии пенальти Джанлуиджи Доннарумма стал MVP турнира.

Вратаря сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму признали лучшим игроком всего турнира Евро-2020. В финале 22-летний голкипер стал героем, ведь в серии послематчевых пенальти он парировал два удара соперника.

Награду MVP (наиболее ценный игрок) турнира стражу ворот вручил президент УЕФА Александер Чеферин. Об этом говорится на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Согласно авторитетному немецкому порталу Transfermarkt Доннарумма пока что является свободным агентом. Вратарь покинул итальянский "Милан", поскольку не смог договориться об условиях нового контракта. Сейчас он близок к тому, чтобы пополнить состав ПСЖ. Его ориентировочная стоимость - 60 миллионов евро.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме.

Турнир впервые в истории проходил в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходили со зрителями, но на большинстве из стадионов трибуны было разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире использовали систему видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин