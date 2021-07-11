Команды ведут борьбу за звание чемпиона Европы.

11 июля на "Уэмбли" в Лондоне проходит финальный матч Евро-2020, в котором встречаются сборные Италии и Англии.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Италия - Англия.

Английская сборная вышла вперед уже на 2-й минуте матча - в первой же контратаке. Киран Триппьер подал с правого фланга, Люк Шоу подключился с противоположного фланга и метров с шести в касание направил мяч в сетку.

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Финал Евро-2020: главное

Евро-2020 стартовал 11 июня - церемония открытия состоялась в Риме, а решающий матч проходит в Лондоне. Символично, что в нем играют Италия и Англия.

И Италия, и Англия до финала не проигрывали на Евро-2020.

Сборная Италии играет в финале чемпионата Европы в четвертый раз в истории, а Англия - впервые, став 13-м в истории финалистом Евро.

Италия может выиграть чемпионат Европы во второй раз в истории, а Англия стать одиннадцатым в истории чемпионом.

Все цифры и факты о финале - по ссылке.

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Автор: Антон Дударь