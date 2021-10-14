Карлос де Пена настроен оптимистично перед сложной игрой.

Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена считает, что "бело-синим" по силам победить "Барселону" в Лиге чемпионов.

29-летний уругваец дал комментарий по этому поводу для FanDay.

"Барселона" есть "Барселона", мы должны уважать их. У любой команды случаются трудные времена. "Барселона" находится в кризисном положении, но мы не должны недооценивать это. Мы должны показать, что можем выиграть, но не должны демонстрировать снисходительное отношение к "Барселоне", - сказал Карлос.

Де Пена также добавил:

"Безусловно, это уже далеко не та "Барселона" с Хави, Иньестой, Месси, Пике, Пуйолем и другими звездами. Но это та же "Барселона", если мы говорим о клубе. Мы должны приехать на "Камп Ноу" и показать свои лучшие качества. Мы можем победить "Барселону".

Противостояние "Динамо" и "Барселоны" пройдет 20 октября и 2 ноября. "Барселона" проиграла с одинаковым счетом (3:0) в первых двух турах "Баварии" и "Бенфике".

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"Динамо" в Лиге чемпионов 2021/22

После двух туров у "Динамо" 1 очко, киевляне занимают третье место в группе E.

"Бавария" набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы E. У "Бенфики" - 4 очка, у "Барселоны" - 0.

В первом туре "бело-синие" сыграли вничью с "Бенфикой", а во втором - уступили разгромно "Баварии".

Автор: Артем Будрин