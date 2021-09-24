Карлос де Пена остается в Киеве.

Уругвайский полузащитник Карлос де Пена пролонгировал контракт с киевским "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Срок предыдущего соглашения заканчивался в конце 2021 года. Срок нового контракта не разглашается.

29-летний хавбек дал комментарий после подписания новой сделки:

"Считаю, что я принял правильное решение. Надеюсь, что в этом сезоне мы сможем защитить все завоеванные титулы. Для меня было очень важно чувствовать поддержку со стороны Луческу, который дал мне понять, что я нужен команде. Этот фактор - одна из главных причин, почему я остаюсь в Киеве. Кроме того, в "Динамо" я имею возможность выступать в Лиге чемпионов и постараюсь снова выиграть чемпионство. Поэтому, конечно же, я очень рад, что продлил контракт с киевским клубом".

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Карлос де Пена: карьера

Де Пена начинал карьеру у себя на родине - в Уругвае. Хотя он также имеет итальянское гражданство.

Атакующий полузащитник защищал цвета английского "Мидлсбро" и испанского "Реал Овьедо".

В апреле 2019 года Карлос стал игроком "Динамо", придя в статусе свободного агента.

В составе "Динамо" де Пена забил 19 голов и отдал 17 голевых передач в 87 матчах.

По итогам 2019 года уругвайский хавбек был признан лучшим футболистом "Динамо" по версии болельщиков.

Автор: Артем Будрин