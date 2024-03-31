Дубль нападающего принес его команде победу над "Бетисом".

Украинский нападающий Артем Довбик в воскресенье, 31 марта, отметился дублем в матче испанской футбольной Ла Лиги против "Бетиса", чем помог своему клубу "Жирона" одержать победу. Матч завершился со счетом 3:2.

Первый мяч Довбик забил в конце первого тайма, удачно исполнив пенальти. Во второй раз украинец стал автором гола в середине второй половины матча.

Стоит добавить, что Довбик забил впервые с января - тогда он оформил хет-трик в ворота "Севильи". Сейчас Артем делит первенство в зачете бомбардиров испанского чемпионата с Джудом Беллингемом из "Реала" и Анте Будимиром из "Осасуны".

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил шансы команды на футбольном Евро-2024. По его словам, групповой раунд будет легче игр в плей-офф.

Как сказал Ребров, очень важно, чтобы все игроки сейчас до начала Евро имели практику в своих клубах "и не получили никаких повреждений".

Также УНИАН сообщал, что 26 марта Украина победила в решающем матче отбора на Евро-2024 по футболу. В финале квалификации подопечные Сергея Реброва одолели сборную Исландии со счетом 2:1.

Голами в составе "сине-желтых" отметились Артем Цыганков и Михаил Мудрик.

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