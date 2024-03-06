Недавно сын легендарного футболиста получил украинский паспорт.

Определился состав юношеской сборной Украины на поединки элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 19-ти лет. Вызов в команду получил, в частности, сын известного украинского футболиста и экс-тренера сборной Андрея Шевченко - Кристиан.

Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола. Состав команды на матчи элит-раунда назвал Дмитрий Михайленко, которого недавно назначили новым тренером юношеской сборной Украины U-19.

Состав юношеской сборной Украины U-19:

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Вратари: Владислав Кравец ("Шахтер" Донецк), Владислав Крапивцов ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все – "Динамо" Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – "Шахтер" Донецк), Иван Ермачков ("Вупперталь", Германия), Максим Стрюков ("Ганновер 96", Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1" Днепр), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Даниил Кревсун ("Боруссия" Д, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Рамик Гаджиев ("Днепр-1" Днепр), Михаил Дубровный ("Гент", Бельгия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия).

Последние новости футбола

Стало известно, когда и где состоятся полуфинальные поединки Кубка Украины по футболу. В 1/2 финала встретятся донецкий "Шахтер" и одесский "Черноморец", которые сыграют 3 апреля во Львове, а также житомирское "Полесье" и полтавская "Ворскла". Они выйдут на поле 4 апреля в Житомире.

Также стало известно, что украинский форвард "Шахтера" покинул клуб. 21-летний нападающий Богдан Вьюнник подписал контракт с польским клубом "Лехия" на правах свободного агента.

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