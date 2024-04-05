Теперь у этого футболиста есть два гражданства - Черногории и РФ.

Экс-полузащитник сборной Черногории и львовских "Карпат" Младен Кашчелан получил российское гражданство.

"В 2009 году я играл в Украине, в "Карпатах". У меня остались негативные воспоминания. Там все были очень токсично настроены к иностранцам. Я переживал, что в РФ будет то же самое, но там все по-другому", - прокомментировал футболист.

Он добавил, что сам он и его жена связывают свое будущее именно с РФ. "Поэтому мы решили получить паспорта этой страны", - сказал росСМИ Кашчелан.

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Кто такой Младен Кашчелан

В 2009 году этот футболист подписал 3-летний контракт с львовскими "Карпатами" и сыграл за клуб четыре официальных матча.

В настоящее время 41-летний черногорец играет за "Арсенал" из российской Тулы.

Украинские футболисты в РФ

Несколько лет назад в России к 12 годам колонии строгого режима приговорили бывшего украинского футболиста Василия Василенко, которого обвинили в шпионаже.

А в сентябре 2023 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит иск бывшего футболиста "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола, в котором он оспаривает решение о лишении его титулов и запрет на футбольную деятельность в Украине.

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