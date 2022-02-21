Центральный защитник Марк Мампасси, покинувший донецкий "Шахтер" ради московского "Локомотива", принял российское гражданство.
На официальном сайте Российской Премьер-лиги Мампасси обозначен как гражданин РФ.
В зимнее трансферное окно Марка купил "Локомотив" у "Шахтера" за четыре миллиона евро. Защитник подписал с московским клубом контракт на 5 лет.
Мампасси будет выступать за "железнодорожников" под №18. Марку предоставили гражданство России, чтобы он не числился легионером в местном чемпионате.
Марк Мампасси: что о нем известно
- Мампасси является воспитанником "Шахтера", но за первую команду "горняков" не играл.
- В этом сезоне 18-летний Мампасси выступал в аренде за "Мариуполь". На его счету в этом сезоне 16 матчей, одна голевая передача и 6 желтых карточек.
- У футболиста есть опыт выступлений за сборную Украины U-17, а также U-19. В общем Марк сыграл 15 матчей за молодежные сборные Украины.