Московский "Локомотив" заявил Марка Мампасси как россиянина.

Центральный защитник Марк Мампасси, покинувший донецкий "Шахтер" ради московского "Локомотива", принял российское гражданство.

На официальном сайте Российской Премьер-лиги Мампасси обозначен как гражданин РФ.

В зимнее трансферное окно Марка купил "Локомотив" у "Шахтера" за четыре миллиона евро. Защитник подписал с московским клубом контракт на 5 лет.

Мампасси будет выступать за "железнодорожников" под №18. Марку предоставили гражданство России, чтобы он не числился легионером в местном чемпионате.

Марк Мампасси: что о нем известно