Ранее УАФ аннулировала тренерский диплом Тимощука, вычеркнула его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий.

Бывшие футболисты сборной Украины Анатолий Тимощук и Александр Спивак сыграют за питерский "Зенит" в матче легенд против московского "Спартака".

Выставочная встреча состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

43-летний Тимощук продолжает молчать о войне и работает на страну-агрессора. Ранее УАФ аннулировала тренерский диплом Тимощука, вычеркнула его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий (Анатолий был рекордсменом по количеству сыгранных матчей в футболке сборной Украины). К тому же Луцкий горсовет лишил Тимощука звания почетного гражданина города.

Спивак после 24 февраля публично не высказывал свою позицию относительно войны. В чемпионате Украины он выступал за "Черноморец", "Шахтер", "Звезду" и "Металлург" Запорожье. В его активе три поединка за сборную Украины в 2001-2002 годах.

Ранее литовский футболист назвал Тимощука дерьмом.

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