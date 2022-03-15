Бывший игрок московского ЦСКА и сборной Литвы Дейвидас Шемберас высказался об экс-капитане сборной Украины Анатолии Тимощуке, который никак не прокомментировал войну, живя в Санкт-Петербурге.

"Что можно говорить о человеке, который ради денег продает свое государство? Он сам выбирает свой путь. Как видим, выбрал путь в России с деньгами. Без Украины, без людей, с которыми вырос у того, у кого вырос – именно Украина дала ему наибольший импульс. Он замечательный футболист, но как человек оказался дерьмом. Вот что я о нем думаю", - сказал Шемберас для Футбол24.