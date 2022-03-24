Форвард "Вест Хэма" признался, что многим россиянам в Англии стыдно, что они имеют гражданство России.

Футболист английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как людям с российским гражданством живется в Лондоне, после того как РФ развязала войну в Украине.

Украинский нападающий признался, что многим людям сейчас стыдно иметь российское гражданство, однако есть и много русских, которые находятся под влиянием пропаганды и поддерживают военную агрессию РФ.

"Я думаю, людям просто стыдно иметь русское гражданство, и это хорошо. Это то, чего мы и добиваемся. Им должно быть стыдно за это, стыдно за то, что они молчат, стыдно за то, что они не могут повлиять на своего "суперпрезидента".

Те русские, которые учатся с моими детьми в школе, приходят и говорят: "Кошмар, что происходит, наш президент сошел с ума".

Они говорят это искренне. Предлагают помощь, если кому-то надо. Поэтому я в начале нашего разговора сказал, что я не буду говорить плохо о всех русских. Есть адекватные люди, которые понимают все, и, возможно, пытаются повлиять на это как-то, но ничего не происходит. А есть люди тупые, которые ничего не видят – им показали новости. Просто нация зомби, как я их называю", - приводит слова Ярмоленко "Футбол 1/2/3".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

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