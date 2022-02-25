Федор Смолов призывает прекратить войну в Украине.

Известный футболист московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов открыто высказался против войны в Украине.

Свою позицию 32-летний нападающий высказал в своем Инстаграме.

"Нет войне!!! Украина", - написал Смолов.

Ранее слова поддержки украинскому народу высказали многие известные спортсмены из Украины и всего мира. Так, известный гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель осудил действия РФ и заявил, что намерен бойкотировать этап Ф1 в России. Также свою поддержку выразили: легенда бокса Леннокс Льюис, теннисистка Элина Свитолина, футболисты Александр Зинченко и Андрей Шевченко и многие другие.

Добавим, в пятницу, 25 февраля, УЕФА принял решение лишить Россию права принимать финал Лиги чемпионов, а руководство Формулы-1 отменило этап Гран при Сочи. Кроме того, известный английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" отказался от сотрудничества с российской авиакомпанией "Аэрофлот", а немецкий "Шальке-04" прекратил сотрудничество с компанией "Газпром".

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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