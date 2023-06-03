Украинский чемпион верит, что их бой с Тайсоном Фьюри все же состоится.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик оценил вероятность проведения боя с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

Украинский боксер заявил, что одиозного британца интересуют только деньги, поэтому его команда работает над тем, чтобы удовлетворить финансовые запросы "Цыганского короля" и организовать объединительный поединок.

"Я думаю, что наш бой с Фьюри состоится. Нужно пузатого накормить, и все. Пузатый - Тайсон Фьюри. Он голодный просто и хочет много денег. Мы сейчас собираем деньги, чтобы накормить и побить его", - заявил Усик в комментарии TVP Sport.

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Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира между Усиком и Фьюри должен был состояться в апреле этого года, однако стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок и бой был сорван.

Как сообщил промоутер украинца, сторонам не удалось договориться о разделе гонорара в реванше.

Ожидается, что следующим соперником Усика станет регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа. Накануне менеджер украинского боксера Александр Красюк назвал потенциальные дату и место проведения боя.

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