Команду Александра Петракова устроит лишь один результат.

Сборная Украины в заключительном матче квалификации ЧМ-2022 приедет в гости в Боснию и Герцеговину. Соперники сыграют на стадионе "Билино Поле" в Зенице.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.

Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Сборная Украины

Украинская сборная ни разу не проиграла в отборочном цикле к Евро-2020 и так же ни разу не уступила в текущей отборочной кампании на мундиаль.

С одной стороны звучит прекрасно. Но все не так радостно. Вообще может произойти курьезная ситуация, когда Украина завершит этот цикл без поражений, но при этом не займет даже второе место. Причина - слишком много ничьих. Наша "миролюбивая" сборная дарила очки Казахстану и Финляндии и теперь оказалась в незавидном положении.

Ситуация такая, что "желто-синие" должны в обязательном порядке обыгрывать Боснию и Герцеговину и надеяться на осечку Финляндии в домашнем поединке с Францией. Ужасно, когда твоя судьба не только в твоих руках и ногах. Французы все свои задачи решили, а потому финны при родных трибунах костьми лягут, чтобы достичь результата. Подробно все сценарии развития событий в нашей группе были проанализированы.

Оглядываясь назад, очень обидно осознавать, что ошибки в матче с аутсайдером Казахстаном могут сейчас "аукнуться". Однако ситуация не выглядит катастрофической. Лаконично описал положение дел Руслан Малиновский:

"Ситуация не такая плохая. Нельзя сказать, что мы плохо играем, ведь мы будем бороться за плей-офф. Если бы не было шансов, то можно было бы так сказать. А так завтра последний экзамен".

К матчу против боснийцев Украина подходит без травмированных - все 25 футболистов, которые есть в распоряжении Александра Петракова, готовы играть.

Босния и Герцеговина - Украина: прогноз букмекеров

Сборная Боснии и Герцеговины

Сборная Боснии и Герцеговины 13 ноября дома в невероятном матче проиграла Финляндии и потеряла даже математические шансы на второе место в группе. Таким образом, боснийцы имеют в активе 7 очков после семи матчей.

Наш соперник будет немотивированным с точки зрения турнирной борьбы, но это не значит, что боснийцы не захотят поставить подножку украинской сборной. С другой стороны, балканцы понесли серьезные кадровые потери. Лучший их бомбардир Эдин Джеко уже вернулся с травмой в расположение своего клуба - в миланский "Интер", а также защитник Сеад Колашинац получил повреждение.

При всем уважении к сопернику, но если сборная Украины не сможет обыграть такую обескровленную Боснию и Герцеговину, то наверное и не стоит ехать на чемпионат мира.

Турнирная таблица группы D

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Саничанин, Хаджикадунич, Чивич, Цимирот, Пьянич, Хаджиахметович, Гояк, Превляк, Стеванович

Слова перед матчем

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Игру соперника не буду комментировать. Прошлый матч мне не нужен. А нам нужна только победа, будем играть ради нее. Сейчас будет тренировка. Все здоровы, все 25 игроков. Все тесты отрицательные. Готовимся к матчу".

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев:

"Самое важное - бороться и показать желание победить. Мы должны продемонстрировать на поле гораздо больше, чем мы показали в игре с Финляндией. Точно сейчас не скажу, но, вероятно, ряд игроков, которые получали меньше игровой практики, завтра выйдут в основе".

Арбитр

Судить противостояние будет бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Автор: Артем Будрин