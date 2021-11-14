Сборная Украины 16 ноября сыграет судьбоносный матч в рамках квалификации на чемпионат мира-2022. "Желто-синие" проведут заключительную игру отбора на выезде против боснийцев.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.
Букмекеры считают подопечных Александра Петракова фаворитом противостояния.
На победу сборной Украины предлагается коэффициент 1,87, на ничью - 3,74, а на победу хозяев - 4,54.
На то, что Украина не уступит на чужом поле, букмекеры выставили коэффициент 1,24, а на то, что Босния и Герцеговина не проиграет - 2,07.
Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем
- Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.
- Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.
После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У Боснии - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.
Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной.
Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.
Ранее сообщались возможные варианты, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.