Сборная Украины сыграет против немотивированного соперника.

Сборная Украины 16 ноября сыграет судьбоносный матч в рамках квалификации на чемпионат мира-2022. "Желто-синие" проведут заключительную игру отбора на выезде против боснийцев.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.

Букмекеры считают подопечных Александра Петракова фаворитом противостояния.

На победу сборной Украины предлагается коэффициент 1,87, на ничью - 3,74, а на победу хозяев - 4,54.

На то, что Украина не уступит на чужом поле, букмекеры выставили коэффициент 1,24, а на то, что Босния и Герцеговина не проиграет - 2,07.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Артем Будрин