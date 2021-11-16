Сборная Украины сыграет свой заключительный матч в отборе на ЧМ-2022.

16 ноября национальная сборная Украины в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре сыграет против сборной Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет на стадионе "Билино Поле" в Зенице.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.

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Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Судить противостояние будет бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Онлайн-трансляция матча

Подопечным Александра Петракова предстоит сыграть ключевой поединок в рамках отбора на мировое первенство. Турнирное положение сборной Украины накануне матча таково, что нашу национальную команду в игре против Боснии и Герцеговины сможет устроить только победа. Для боснийцев этот матч не несет никаких турнирных задача, их главная задача - престиж команды.

Стоит отметить, что одной только победы сборной Украины в матче против боснийцев будет мало. Чтобы украинская команда смогла занять второе место в группе и попасть в стыковые матчи, нужно чтобы в параллельном матче сборная Франции победила сборную Финляндии.

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Турнирное положение в группе D перед матчем: Франция (15 очков, 7 игр), Финляндия (11 очков, 7 игр), Украина (9 очков, 7 игр), Босния и Герцеговина (7 очков, 7 игр), Казахстан (3 очка, 8 игр).

Напомним, первый матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины был сыгран во Львове 12 октября и завершился со счетом 1:1. Голами в поединке отличились тогда Андрей Ярмоленко и Анель Ахмедходжич.

В этом отборочном цикле команды впервые в своей истории сыграли между собой. Ранее эти сборные никогда не встречались ни в официальных играх, ни в товарищеских.

Слова перед матчем

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Игру соперника не буду комментировать. Прошлый матч мне не нужен. А нам нужна только победа, будем играть ради нее. Сейчас будет тренировка. Все здоровы, все 25 игроков. Все тесты отрицательные. Готовимся к матчу".

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев:

"Самое важное - бороться и показать желание победить. Мы должны продемонстрировать на поле гораздо больше, чем мы показали в игре с Финляндией. Точно сейчас не скажу, но, вероятно, ряд игроков, которые получали меньше игровой практики, завтра выйдут в основе".

Автор: Артем Будрин