Сборная Украины 16 ноября проведет решающий матч группового этапа квалификации ЧМ-2022. Команда Александра Петракова в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.
Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч
В прямом эфире ключевое для украинской сборной противостояние можно будет посмотреть на канале "Украина".
Начало встречи - в 21.45.
Также встречу будет транслировать канал "Футбол 1". За час до начала игры эксперты обсудят шансы команд в программе "Главная команда".
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Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем
- Матч пройдет в боснийском городе Зеница.
- Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.
После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.
Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной.
Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.
Ранее УНИАН сообщал о возможных вариантах, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.