Ранее Украина сыграла с боснийцами вничью / фото REUTERS

Сборная Украины 16 ноября проведет решающий матч группового этапа квалификации ЧМ-2022. Команда Александра Петракова в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина - Украина.

Босния и Герцеговина - Украина: где смотреть матч

В прямом эфире ключевое для украинской сборной противостояние можно будет посмотреть на канале "Украина".

Начало встречи - в 21.45.

Также встречу будет транслировать канал "Футбол 1". За час до начала игры эксперты обсудят шансы команд в программе "Главная команда".

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Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Антон Дударь