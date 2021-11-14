Победы над Боснией и Герцеговиной может уже и не хватить.

Сборная Украины по футболу перед заключительным матчем группового раунда отбора ЧМ-2022 занимает в группе D третью позицию с 9 очками.

Положение команд в группе D: Франция - 15 очков (7 игр), Финляндия - 11 (7), Украина - 9 (7), Босния и Герцеговина - 7 (7), Казахстан - 3 (8)

Франция досрочно выиграла группу и первое место никому не отдаст. Казахстан выше последней ступеньки уже не поднимется, ведь они все свои матчи уже сыграли. Босния и Герцеговина потеряла даже математические шансы на второе место в группе.

Поскольку Финляндия сенсационно обыграла боснийцев на выезде, то в последнем туре отборочного цикла не все будет зависеть от сборной Украины. Вторую позицию заочно между собой разыграют сборные Финляндии и Украины.

После семи матчей у Финляндии 11 очков (разница мячей: 10-8) и впереди скандинавов ждет игра с немотивированной Францией. Украина имеет 9 очков (разница мячей: 9-8) и впереди поединок против Боснии, в котором нас устроит только победа.

Но даже три очка в игре с Боснией и Герцеговиной не гарантируют команде Александра Петракова второе место в группе, которое выводит в плей-офф. Итак, рассмотрим все сценарии развития событий.

Отметим, что в турнирах ФИФА при равном количестве очков учитываются следующие дополнительные показатели: разница мячей, забитые мячи, личные встречи.

Вариант 1

Украина выиграет у Боснии и Герцеговины, а Финляндия проиграет Франции. Тогда будет так: Украина - 12 очков и второе место, Финляндия - 11 очков.

Вариант 2

Украина обыграет Боснию и Герцеговину, Финляндия сыграет вничью с Францией, забив меньше, чем Украина в параллельном матче.

Например: Босния и Герцеговина - Украина - 0:1, Финляндия - Франция - 0:0

Разница забитых/пропущенных в Украины и Финляндии - 10:8, но вторую строчку по личным встречам (1:1 и 2:1) займет Украина.

Вариант 3

Украина минимально обыграет Боснию и Герцеговину, а Финляндия сыграет в результативную ничью с Францией.

Например: Босния и Герцеговина - Украина - 0:1, Финляндия - Франция - 1:1 или 2:2 и больше

Разница забитых/пропущенных в Украины - 10:8, у Финляндии - 11:9, и второе место за счет большего количества забитых голов займут финны.

Выводы

Таким образом, сборной Украины 16 ноября в обязательном порядке необходимо побеждать Боснию и Герцеговину и надеяться на осечку Финляндии в домашнем поединке с Францией. Обе игры пройдут параллельно в 21:45.

Нашу сборную устроит и ничья финнов с французами, но только в том случае, если мы забьем Боснии больше голов (и выиграем при этом), чем Финляндия Франции.

Победа над Боснией с разницей в два мяча гарантирует вторую позицию для Украины при любой ничьей в матче Финляндия - Франция.

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Шесть матчей из семи украинцы сыграли вничью и лишь однажды победили на выезде Финляндию.

Автор: Артем Будрин