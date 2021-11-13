Босния и Герцеговина в родных стенах не смогла выстоять против финнов.

В субботу, 13 ноября, в рамках 9-го тура квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Боснии и Герцеговины принимала сборную Финляндии. Игра проходила на стадионе "Билино Поле" в Зенице и завершилась уверенной победой финнов.

Голами в составе гостей отличились Маркус Форсс на 29-й минуте встречи, Робин Лод на 51-й и Дэниэл О'Шонесси на 73-й. За боснийцев забитым голом отметился Лука Менало на 69-й минуте матча.

Отметим, что Финляндия большую часть играла в меньшинстве из-за удаления Юкки Райтала на 37-й минуте поединка. Финны могли и больше забить, но на 25-й минуте игры Теему Пукки не смог реализовать пенальти.

Отбор на ЧМ-2022. Группа D.

Босния и Герцеговина - Финляндия - 1:3

Голы: Менало (69) - Форсс (29), Лод (51), О'Шонесси (73)

Босния и Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Саничанин, Чивич, Стеванович, Хаджиахметович (Прцич 56), Цимирот (Гояк 56), Пьянич (Сушич 66), Колашинац (Демирович 39), Крунич (Менало 66), Превляк

Финляндия: Градецки, Райтала, Вяйсянен, Иванов, О`Шонесси, Хамляйнен, Лод (Уронен 76), Камара, Шюллер, Форсс (Ниссиля 46), Пукки

Предупреждения: Прцич 83 - Пьянич 24

Удаление: Райтала 37

Видео голов:

Читайте такжеСудьба Петракова в сборной Украины зависит от матча против Боснии и Герцеговины - СМИНапомним, сборные Финляндии и Боснии и Герцеговины являются соперниками сборной Украины по группе отбора на ЧМ-2022.

Финляндия после своего успеха набирает 11 очков и поднимается на 2-е место. Украина имеет 9 пунктов и опустилась на 3-е место, поэтому для выхода в плей-офф команде Александра Петракова в последнем туре нужно обязательно побеждать Боснию.

Кроме того, Украине нужно надеяться, что лидер Франция будет достаточно мотивирован, чтобы противостоять Финляндии в последнем туре.

Сборная Украины: решающий матч в отборе ЧМ-2022

На данный момент положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Финляндия - 11 (7), Украина - 9 (7), Босния и Герцеговина - 7 (7), Казахстан - 3 (7).

Украинской сборной осталось провести один матч на групповом этапе квалификации ЧМ-2022 - против Боснии и Герцеговины в гостях. Он запланирован на 16 ноября.

Сборная Украины в рамках подготовки к матчу против Боснии и Герцеговины сыграла вничью с Болгарией - 1:1.

Автор: Владимир Медяник