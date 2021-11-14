Сеаду Колашинацу наложили гипс на ногу.

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац получил серьезное повреждение и пропустит поединок против Украины в отборе на ЧМ-2022.

Колашинац вышел в стартовом составе на игру против Финляндии, но на 39-й минуте был заменен. Сеад покидал поле с помощью врачей.

Как сообщает Avaz.ba, 28-летний Колашинац серьезно травмировался, ему наложили гипс и сроки восстановления не указываются.

Напомним, что главный бомбардир боснийцев также травмировался перед матчем с Украиной.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.

Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У Боснии - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира.

Обслужит поединок испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матео Лаосом.

Автор: Артем Будрин