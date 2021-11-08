Эдин Джеко получил повреждение.

Форвард миланского "Интера" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко рискует пропустить поединок квалификации ЧМ-2022 против сборной Украины.

Об этом сообщает Klix.

Нападающий получил травму в матче чемпионата Италии между "Интером" и "Миланом" и покинул поле на 76-й минуте игры.

Джеко приехал в лагерь национальной команды, где МРТ подтвердила повреждение мышц задней поверхности бедра. Эдин не тренируется пока что, а проходит курс физиотерапии. Его участие в матче против Украины под вопросом.

Отметим, что Джеко является рекордсменом сборной Боснии и Герцеговины по количеству проведенных поединков (118) и по количеству забитых мячей (60).

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Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.

Во Львове команды в октябре расписали ничью.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

11 ноября Украина дома проведет спарринг против Болгарии, а 13 ноября Босния и Герцеговина сыграет в отборе ЧМ-2022 против Финляндии.

Автор: Артем Будрин