Команды из топ-четверки чемпионата Италии поделили очки.

В рамках 12-го тура чемпионата Италии встречались "Милан" и "Интер". Дерби завершилось вничью.

Уже на 11-й минуте Хакан Чалханоглу вывел "Интер" вперед, реализовав пенальти. Но через шесть минут Стефан де Врей отправил мяч в собственные ворота.

В первом тайме "Интер" получил право на еще один удар с одиннадцатиметровой отметки, но Лаутаро Мартинес не сумел переиграть голкипера.

"Милан" - "Интер" - 1:1

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Голы: Де Врей (автогол), 17 - Чалханоглу (с пенальти), 11

"Милан": Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 46), Тонали (Беннасер, 71), Кессье, Диас (Салемакерс, 59), Крунич, Леао (Ребич, 59), Ибрагимович

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 75), Шкриняр, Де Врей, Бастони (Димарко, 83), Перишич, Брозович, Барелла (Видаль, 67), Чалханоглу, Джеко (Корреа, 75), Лаутаро (Санчес, 83)

Видеообзор матча

Чемпионат Италии: положение команд

"Милан", у которого в активе 32 очка, делит первое-второе места с "Наполи". Отметим, что "Милан" впервые в истории сумел набрать 32 очка по итогам 12 туров Серии А.

"Интер" набрал 25 очков и располагается в таблице на третьем месте.

Автор: Антон Дударь