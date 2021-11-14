Испанец Антонио Матеу Лаос получил назначение на решающий поединок.

Решающий матч для сборной Украины в рамках группового этапа отбора на чемпионат мира-2022 рассудит испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Линейными рефери будут Пау Норберт Себраин Дэвис и Роберто Диас Перес дель Паломар. Четвертый судья - Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

На системе видеоповторов также будут работать испанцы: Рикардо де Бургос и его ассистент Гильермо Куадра Фернандес.

Заметим, что Антонио Матеу Лаос судил финал Лиги чемпионов-2021, в котором "Челси" одолел "Манчестер Сити". Также авторитетный 44-летний рефери был признан лучшим судьей Ла Лиги по итогам прошлого сезона.

Лаос был главным арбитром матча отбора к Евро-2020, когда сборная Украины победила Сербию со счетом 5:0.

Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.

Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У Боснии - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира.

Боснийцы имеют важные кадровые потери перед поединком.

Автор: Артем Будрин