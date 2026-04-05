Луческу попал в реанимацию после внезапного инфаркта

Состояние здоровья легендарного футбольного тренера резко ухудшилось за последние два дня.

Бывший тренер сборной Румынии, а также украинских "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу находится в искусственной коме после резкого ухудшения его состояния в последние дни. Об этом сообщает румынское издание DigiSport со ссылкой на официальное заявление Бухарестской университетской больницы скорой помощи.

Сообщается, что Луческу перенес острый инфаркт миокарда в пятницу, именно в тот день, когда его должны были выписать из больницы после госпитализации неделю назад. Дальше его состояние только ухудшилось.

"В субботу вечером у пациента повторились серьезные сердечные аритмии, которые оперативно лечила дежурная бригада кардиологического отделения. В ночь на воскресенье аритмии стали серьезными и больше не реагировали на лечение. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии", – говорится в сообщении больницы.

Видео дня

Состояние здоровья Луческу

Как писал УНИАН, состояние здоровья Мирчи Луческу резко ухудшилось за последнюю неделю. Его госпитализировали в больницу после того, как он потерял сознание во время тренировки сборной на глазах у игроков.

После оперативного вмешательства врачей состояние Луческу удалось стабилизировать. И врачи уже собирались выписывать легендарного футбольного тренера, как в пятницу 80-летний Луческу перенес очередной острый инфаркт миокарда.

Вас также могут заинтересовать новости: