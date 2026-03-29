80-летнему Луческу стало плохо: его срочно госпитализировали в Румынии

Самочувствие тренера ухудшилось во время технического совещания, которое предшествовало последней тренировке перед отъездом сборной в Словакию.

Главный тренер сборной Румынии и бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" 80-летний Мирча Луческу был госпитализирован после того, как ему стало плохо. Об этом сообщила Федерация футбола Румынии.

"Первые меры помощи немедленно приняли члены медицинского штаба национальной команды, которые оказали ему первую помощь на месте. После вызова в службу экстренной помощи 112 две бригады SMURD срочно выехали на тренировочную базу. Благодаря оперативному вмешательству медицинского персонала состояние тренера было быстро стабилизировано", - говорится в сообщении.

По данным федерации, в настоящее время состояние тренера стабильное, однако в соответствии с медицинскими протоколами и для устранения любого риска Луческу доставлен в больницу в столице "для тщательного обследования и специализированного наблюдения".

В связи с этим местная федерация футбола пыталась отменить товарищеский матч в Братиславе, но это не удалось, поэтому сборная отправится в столицу Словакии без Луческу. Его обязанности возьмет на себя бывший игрок сборной, помощник тренера Ионел Гане.

Здоровье Луческу

В конце января 2026 года УНИАН писал, что экс-тренер "Динамо" Луческу попал в больницу и находится в критическом состоянии из-за тяжелой формы гриппа. Решение о госпитализации было принято с учетом "сложной кардиологической истории" и возраста опытного тренера. Это вынудило тренера временно приостановить свои профессиональные обязательства перед сборной Румынии, чтобы подготовиться к отборочным матчам Чемпионата мира 2026 года.

