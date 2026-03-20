Суперкомпьютер оценил шансы 'Шахтера' на победу в Лиге конференций

По оценке Opta, именно у пары четвертьфиналистов "Шахтер" – "АЗ" самые низкие шансы на победу в турнире.

Аналитическая компания Opta оценила шансы украинского "Шахтера" на победу в Лиге конференций после завершения этапа 1/8 турнира.

Напомним, в четвертьфинале "горняки" сыграют против голландского "АЗ Алкмаар". В этой паре шансы дончан на выход в следующий этап оцениваются в 46,02%. Тогда как шансы соперника, по мнению аналитиков, выше – 53,98%.

Если говорить дальше, то проход подопечных Арды Турана в финал оценивается в 12,15%. Тогда как шанс на победу "Шахтера" в Лиге конференций составляет 4,64%. Отметим, что это самый низкий показатель среди всех команд, оставшихся в турнире. На предпоследней строчке, кстати, находится именно будущий соперник "горняков" – 6,61%.

Зато главным фаворитом турнира суперкомпьютер считает английский клуб "Кристал Пэлас". Шансы на его победу составляют 32,85%. С отрывом почти вдвое, вторым наиболее вероятным победителем турнира может стать французский Страсбург – 17,62%.

Напомним, во втором матче 1/8 плей-офф Лиги Конференций донецкий "Шахтер" уступил польскому "Леху" со счетом 2:1. Однако по сумме двух матчей 4:3 "горняки" все же прошли в следующий этап турнира.

Отметим, что во второй встрече донецкий клуб заметно уступал полякам на поле. В частности, за всю встречу дончане нанесли лишь один удар по воротам. А единственный результативный удар нанес защитник соперника, оформив автогол.

