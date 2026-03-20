'Шахтер' в напряжённом матче пробился в четвертьфинал Лиги конференций

Матч состоялся на городском стадионе Кракова.

Состоялся ответный матч 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги конференций, в котором встретились донецкий "Шахтер" и познанский "Лех". Поединок закончился со счетом 1:2 в пользу поляков, но "горняки" прошли дальше по сумме двух матчей - 4:3.

Уже на 13-й минуте счет в матче открыл Исхак, который головой переиграл Ризныка после навеса в штрафную площадку. На последних секундах первого тайма преимущество своей команды с пенальти удвоил уже тот же Исхак.

На 67-й минуте счет стал 1:2. После навеса Невертона мяч задел Моньку, а затем Моутинью сбил мяч в собственные ворота.

Лига конференций. 1/8 финала. Ответный матч

"Шахтер" - "Лех" - 1:2.Первый матч - 3:1.

Голы: Жоау Моутинью (67, автогол) - Исхак (13), (45+7, пен.)

Предупреждения: Грам (49) - Исхак (после финального свистка)

Удаление: Грам (после финального свистка, вторая желтая карточка)

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Марлон Сантос, Грам, Тобиас, Назарина (Изаки, 62), Невертон (Эгиналду, 85), Очеретько, Педриньо, Алиссон (Феррейра, 80), Элиас (Траоре, 80).

"Лех": Мрозек, Жоау Моутинью (Аньеро, 83), Милич, Монька, Гумны (Жоэл Перейра, 46), Тордарсон, Козубаль, Пальма (Бенгтссон, 68), Родригес (Волемарк, 77), Исмахил (Голизаде, 68), Исхак.

В 1/4 финала "горняки" сыграют против нидерландского "АЗ", который прошел чешскую "Спарту".

Выступления "Шахтера" в Лиге конференций

В первом матче, который состоялся 12 марта, "Шахтер" уверенно обыграл "Лех" на выезде со счетом 3:1.

Вас также могут заинтересовать новости: