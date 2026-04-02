Легендарный тренер 'Динамо' и 'Шахтера' лишился работы в сборной Румынии

В Румынской федерации футбола надеются, что Луческу вернётся к работе уже в качестве футбольного чиновника.

Бывший тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу покинул пост главного тренера футбольной сборной Румынии из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает официальный сайт Румынской футбольной федерации.

Отмечается, что причиной этому стало состояние здоровья 80-летнего тренера. Ранее Луческу потерял сознание во время тренировки сборной Румынии, откуда его госпитализировали. У тренера проблемы с сердечным ритмом, из-за чего ему планируют имплантировать дефибриллятор.

Ранее Румыния не смогла выполнить задачу выхода на Чемпионат мира 2026 года. В полуфинальном матче плей-офф подопечные Луческу уступили сборной Турции со счетом 1:0.

Видео дня

"Мы ждем господина Луческу на новой должности в ближайшие месяцы на уровне Федерации румынского футбола, чтобы румынский футбол мог воспользоваться всеми знаниями, которые господин Луческу накопил за свою карьеру, и чтобы мы могли еще лучше подготовить наших тренеров и игроков", – отметили в пресс-службе Румынской футбольной федерации.

Отметим, что Луческу начал тренерскую карьеру в 1978 году в румынском "Корвинуле". В 2004 году он возглавил донецкий "Шахтер", с которым выиграл Кубок УЕФА. Тренер проработал в составе "горняков" до 2016 года. А уже в 2020 году возглавил киевское "Динамо", проведя в клубе три года и выиграв одно чемпионство УПЛ.

Напомним, после поражения в решающем матче плей-офф за выход на Чемпионат мира против Швеции сборная Украины заняла 32-е место в общем рейтинге ФИФА. Этот результат является самым низким для национальной команды Украины за последние восемь лет.

