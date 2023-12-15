"Манчестер Юнайтед" попытается взять реванш у "Ливерпуля" за унизительное фиаско в прошлом сезоне.

В воскресенье, 17 декабря, состоится центральный поединок 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Игра пройдет на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

"Ливерпуль" подходит к игре с манкунианцами в качестве лидера АПЛ. "Красные" за 16 матчей набрали 37 очков. "Манчестер Юнайтед" с 27 баллами идет на шестой позциии.

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В прошлом туре чемпионата Англии "красные дьяволы" сенсационно проиграли с разгромным счетом "Борнмуту" (0:3) украинца Ильи Забарного. После этой игры подопечные Эрика тен Хага потерпели фиаско в Лиге чемпионов от "Баварии" (0:1) и вылетели из еврокубков, заняв последнее место в группе. В последних пяти играх "МЮ" удалось одержать всего одну победу - против "Челси" (2:1) - при трех поражениях и одной ничьей.

У "Ливерпуля" дела идут значительно лучше. "Красные" в прошлом туре АПЛ обыграли "Кристал Пэлас" (1:0). В последних пяти играх команда Клоппа одержала четыре победы, проиграв только последний матч - против бельгийкого "Рояль Юнион" (1:2) в Лиге Европы. Стоит отметить, что эта игра не имела турнирного значения для "красных", которые заранее забронировали за собой первое место в группе.

Отметим, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" на домашнем стадионе выиграл у "Манчестер Юнайтед" с унизительным счетом 7:0. По два мяча в составе "красных" в той игре забили Салах, Гакпо и Нуньес, еще один гол в активе Роберто Фирмино.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: прогноз

Фаворитом этого поединка является "Ливерпуль". Победа подопечных Юргена Клоппа оценивается коэффициентом 1,32. Ставки на триумф "Манчестер Юнайтед" принимаются с коэффициентом 8,80. Ничья - 6,10.

Гол "Ливерпуля" в игре с "красными дьяволами" оценивают коэффициентом 1,04. На гол команды Эрика тен Хага принимают ставки с коэффициентом 1,51.

Наиболее вероятным исходом поединка "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" является победа команды Юргена Клоппа со счетом 2:0. На такой результат ставки принимают с коэффициентом 9,20.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: трансляция

На территории Украины в прямом эфире матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой игры будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Начало поединка - в 18:30 по киевскому времени.

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