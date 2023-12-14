Несмотря на поражение в последнем туре, "Ливерпуль" занял первое место в своей группе.

В четверг, 14 декабря, в рамках шестого тура группового турнира Лиги Европы "Ливерпуль" в гостях играл против бельгийского клуба "Рояль Юнион".

Игра проходила на стадионе "Лотто Парк" в Андерлехте и завершилась сенсационной победой бельгийцев.

Счет в игре был открыт на 32-й минуте - нападающий "Юниона" Мохамед Амура забил после передачи Густафа Нильссона. На 40-й минуте "Ливерпулю" удалось счет сравнять - отличился Джарелл Кванса. Спустя три минуте бельгийцы вновь вышли вперед - гол забил Камерон Пуертас. Этот гол в итоге и принес победу "Юниону".

Видео дня

"Рояль Юнион" - "Ливерпуль" - 2:1

Голы: Амура, 32, Пуертас, 43 - Кванса, 40

Обзор матча:

В другом поединке группы Е австрийский ЛАСК, цвета которого защищает украинец Макс Таловеров, проиграл на своем поле французской "Тулузе" (1:2).

ЛАСК - "Тулуза" - 1:2

Голы: Любичич, 61 - Даллинга, 54, Суасо, 83

По итогам группового турнира Лиги Европы в группе Е первое место занял "Ливерпуль", набравший 12 очков. На второй позиции с 11 баллами расположилась "Тулуза". "Рояль Юнион" финишировал на третьей строчке с 8 очками. Последнее место в квартете занял ЛАСК - 3 очка.

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