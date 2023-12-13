"Манчестер Юнайтед" показал худший результат в истории клуба в Лиге чемпионов.

Во вторник, 12 декабря, состоялся поединок шестого тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Баварию".

Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой мюнхенского клуба.

Исход этой встречи решил всего один гол, автором которого стал Кингсли Коман. Французский вингер "Баварии" забил на 70-й минуте после передачи Харри Кейна.

Видео дня

"Манчестер Юнайтед" – "Бавария" - 0:1

Гол: Коман 71

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан (Мейна 80), Магуайр (Эванс 40), Шоу (Ван-Биссака 46), Мактоминей, Амрабат, Антони (Пельистра 75), Фернандеш, Гарначо (Межбри 75), Хойлунд

"Бавария": Нойер, Мазрауи (Лаймер 46), Упамекано, Ким, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман (Тель 77), Мусиала (Мюллер 67), Сане (Геррейро 90), Кейн

Предупреждения: Антони 53, Амрабат 61 - Горецка 88

Обзор матча:

В другом поединке этой группы "Копенгаген" одержал минимальную победу над турецким "Галатасараем" (1:0).

"Копенгаген" - "Галатасарай" - 1:0

Гол: Лерагер 58

"Копенгаген": Грабара, Йелерт, Дикс, Вавро, Анкерсен, Гонсалвеш (Корнелиус 67), Фальк, Лерагер, Ашури (Бойлесен 81), Классон, Эльюнусси (Хойлунд)

"Галатасарай": Муслера, Анхелиньо (Йылмаз 77), Бардакджи, Санчес, Боэ, Айхан (Мертенс 61), Торрейра (Сержиу Оливейра 77), Заха (Бакамбу 65), Актюркоглу, Тете (Зиеш 61), Икарди

Предупреждения: Йелерт 37, Лерагер 86, 90 - Заха 56

Удаление: Лерагер 90 (две желтые карточки)

Обзор матча:

"Бавария" заняла первое место в этой группе, набрав 16 очков. На втором месте с 8 баллами финишировал "Копенгаген". "Галатасарай" набрал 5 очков и занял третье место.

"Манчестер Юнайтед" занял четвертое место в квартете, набрав всего четыре очка. Это худший результат в истории клуба.

"Красные дьяволы" в шестой раз не вышли из группы в Лиге чемпионов. При этом в пяти предыдущих случаях клуб набирал не менее шести очков - такой показатель был в сезонах-1994/1995 и 2005/2006.

За 10 последних розыгрышей ЛЧ, включая текущий, "МЮ" только три раза выступал в плей-офф турнира. Еще в трех случаях он выбывал на групповом этапе, а четырежды вообще не участвовал в основной стадии Лиги чемпионов.

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