Победу "Манчестер Юнайтед" принесли два мяча Скотта Мактоминея.

В среду, 6 декабря, состоялся центральный поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" противостоял лондонскому "Челси".

Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой "красных дьяволов".

Счет в игре открыли футболисты "Манчестер Юнайтед" - на 19-й минуте гол в ворота "синих" забил Скотт Мактоминей. На 45-й минуте "Челси" удалось отыграться - Михаил Мудрик отдал точную передачу на Коула Палмера, который отправил мяч в сетку ворот соперника. На 69-й минуте "красные дьяволы" во второй раз повели в счете - Скотт Мактоминей оформил дубль. Ассистировал ему Алехандро Гарначо.

Видео дня

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:1

Голы: Мактоминей, 19, 69 - Палмер, 45

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр, Линделеф (Регилон, 46), Шоу, Мактоминей, Амрабат, Антони, Фернандеш, Гарначо (Эванс, 90+3), Хойлунд (Рашфорд, 84)

"Челси": Санчес, Кукурелья (Джеймс, 46), Дисаси, Силва, Колвилл, Кайседо, Фернандес, Стерлинг, Палмер, Мудрик (Броя, 77), Джексон

Предупреждения: Шоу (15), Гарначо (22), Далот (82), Регилон (90+5)

"Манчестер Юнайтед" набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Челси" с 19 баллами занимает 10-е место.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Борнмута", а лондонский "Челси" встретится с "Эвертоном".

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