Датчане попытаются сотворить сенсацию, а англичане впервые выйти в финал чемпионатов Европы.

7 июля на "Уэмбли" пройдет полуфинальный матч Евро-2020, в котором встретятся сборные Англии и Дании.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Дания.

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Начало встречи - в 22.00.

В финале победитель противостояния английской и датской сборных встретится с командой Италии, которая по пенальти обыграла Испанию.

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Сборная Англии

Англичане вышли в полуфинал чемпионатов Европы впервые с 1996 года, а вот в полуфинал крупных турниров (ЧМ и Евро) - второй раз подряд после ЧМ-2018. В финалах Евро сборная Англии еще не играла.

На Евро-2020 англичане не только не проигрывали, но и не пропустили ни одного гола в пяти матчах.

На старте турнира англичане обыграли Хорватию (1:0), затем сыграли вничью с Шотландией (0:0), а в третьем туре одержали еще одну минимальную победу (1:0 над Чехией). Набрав 7 очков в группе, англичане заняли первое место.

В 1/8 финала против сборной Германии оба гола англичане забили под конец матча, подловив соперника на ошибках. Все могло сложиться иначе, реализуй свой момент Томас Мюллер при счете 1:0. Итоговый счет - 2:0. Англия победила Германию в плей-офф крупных турниров впервые за 50 лет.

А в четвертьфинале Англия подтвердила статус главного фаворита турнира и разгромила сборную Украины (4:0), трижды забив головой и несколько изменив мнение болельщиков о себе, как о самой скучной команде турнира.

Сборная Дании

Сборная Дании в третий раз в своей истории сыграет в полуфинале чемпионата Европы (после Евро-1984 и Евро-1992, который датчане выиграли).

Евро-2020 начинался для датчан самым кошмарным образом - уже в первом матче турнира против Финляндии лидер датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание. Его пришлось реанимировать прямо на поле. К счастью, Эриксена спасли, но матч был доигран в тот же день, и Дания уступила финнам, не реализовав пенальти - 0:1.

Далее датчане проиграли сборной Бельгии (1:2), но в решающем матче разгромили Россию (4:1) и взобрались на второе место в своей группе.

В плей-офф датчане сперва разгромили сборную Уэльса (4:0), а затем со счетом 2:1 обыграли команду Чехии.

История противостояний

Англия и Дания встречались друг с другом 23 раза: у англичан - 13 побед, у датчан - 5, еще 5 матчей завершились вничью.

В предыдущий раз команды встречались осенью прошлого года в рамках Лиги наций. Первая встреча завершилась вничью (0:0), а на "Уэмбли" Дания выиграла со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьяер, Вестергор, Стригер Ларсен, Хейбьерг, Дилейни, Мехле, Брэйтвэйт, Дольберг, Дамсгор

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн:

"Мы не собираемся просто так отдавать инициативу и изменять себе. Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол. При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника".

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт:

"У них очень хорошая команда. Мы дважды играли с ними осенью, мы знаем, какая у них статистика, и знаем, как нелегко их обыгрывать. Знаем, что у них в команде есть очень хорошие игроки, и я считаю, что сейчас они даже сильнее, чем были тогда".

Арбитр

Главным арбитром этого матча будет нидерландский рефери Данни Маккели.

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Автор: Антон Дударь