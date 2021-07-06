Харри Кейн и Рахим Стерлинг забили по 3 мяча на Евро-2020 / фото REUTERS
7 июля в Лондоне состоится второй полуфинал Евро-2020. На "Уэмбли" между командами Англии и Дании будет разыграна последняя путевка в финал чемпионата Европы.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Англия - Дания.
Англия - Дания: где смотреть матч
В прямом эфире дуэль сборных Англии и Дании можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина".
Также прямую трансляцию покажут телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и сервис "OLL TV!".
Стартовый свисток прозвучит в 22.00.
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Англия - Дания: перед матчем
- Сборная Англии вышла в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе с Хорватией, Шотландией и Чехией. В 1/8 финала сборная "Трех львов" победила Германию, а потом разгромила Украину в матче четвертьфинала. Англичане еще ни разу не пропустили на этом турнире.
- Сборная Дании набрала 3 очка в группе с Бельгией, Россией и Финляндией и вышла в плей-офф со второго места. В 1/8 финала скандинавы разбили Уэльс, а в четвертьфинале с минимальным счетом одолели чехов.
- Для англичан это будет уже пятый поединок на этом турнире, который они сыграют на родном "Уэмбли".
- Сборные Англии и Дании встречались между собой на официальном уровне 21 раз. 12 раз победу праздновала Англия, 5 раз была ничья и еще 4 раза победила Дания. Последняя встреча этих соперников была в октябре 2020 года и проходила она тоже на "Уэмбли" в рамках Лиги наций. Тогда Дания смогла победить со счетом 1:0.
- Сборная Дании впервые с 1992 года пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Именно на том турнире, что был 29 лет назад, Дания стала чемпионом Европы. Англия никогда в истории не была в финалах Евро, а оба своих полуфинала 1968 и 1996 годов она проиграла.
- Матч будет обслуживать бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.
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