С 19 по 21 декабря будут сыграны матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
Откроет программу этого тура поединок "Валенсии" украинца Романа Яремчука против "Райо Вальекано".
Мадридский "Атлетико" в 18-м туре Ла Лиги встретится с "Хетафе", а каталонская "Барселона" примет на своем поле "Альмерию".
"Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика отправится в гости к "Бетису", а мадридский "Реал" Андрея Лунина померяется силами с "Алавесом".
Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 18-го тура
Вторник, 19 декабря
- 20:00 "Райо Вальекано" - "Валенсия"
- 22:30 "Атлетико" - "Хетафе"
- 22:30 "Гранада" - "Севилья"
Среда, 20 декабря
- 20:00 "Барселона" - "Альмерия"
- 22:30 "Атлетик" Бильбао - "Лас-Пальмас"
- 22:30 "Вильярреал" - "Сельта"
Четверг, 21 декабря
- 20:00 "Бетис" - "Жирона"
- 20:00 "Кадис" - "Реал Сосьедад"
- 22:30 "Мальорка" - "Осасуна"
- 22:30 "Алавес" - "Реал" Мадрид
Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги
Мадридский "Реал" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе "сливочных" 42 набранных очка. "Жирона" с 41 баллом идет на второй строчке. "Барселона" занимает третью строчку. В активе "блаугранас" 35 очков. Замыкает первую четверку "Атлетико" - 34 очка.
В зоне вылета Ла Лиги находятся: "Сельта" (18-е место, 13 очков), "Гранада" (19-е место, 8 очков), "Альмерия" (20-е место, 5 очка).