"Жирона" Цыганкова и Довбика в 18-м туре встретится с "Бетисом".

С 19 по 21 декабря будут сыграны матчи 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Откроет программу этого тура поединок "Валенсии" украинца Романа Яремчука против "Райо Вальекано".

Мадридский "Атлетико" в 18-м туре Ла Лиги встретится с "Хетафе", а каталонская "Барселона" примет на своем поле "Альмерию".

Видео дня

"Жирона" Виктора Цыганкова и Артема Довбика отправится в гости к "Бетису", а мадридский "Реал" Андрея Лунина померяется силами с "Алавесом".

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 18-го тура

Вторник, 19 декабря

20:00 "Райо Вальекано" - "Валенсия"

22:30 "Атлетико" - "Хетафе"

22:30 "Гранада" - "Севилья"

Среда, 20 декабря

20:00 "Барселона" - "Альмерия"

22:30 "Атлетик" Бильбао - "Лас-Пальмас"

22:30 "Вильярреал" - "Сельта"

Четверг, 21 декабря

20:00 "Бетис" - "Жирона"

20:00 "Кадис" - "Реал Сосьедад"

22:30 "Мальорка" - "Осасуна"

22:30 "Алавес" - "Реал" Мадрид

Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги

Мадридский "Реал" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. В активе "сливочных" 42 набранных очка. "Жирона" с 41 баллом идет на второй строчке. "Барселона" занимает третью строчку. В активе "блаугранас" 35 очков. Замыкает первую четверку "Атлетико" - 34 очка.

В зоне вылета Ла Лиги находятся: "Сельта" (18-е место, 13 очков), "Гранада" (19-е место, 8 очков), "Альмерия" (20-е место, 5 очка).

Вас также могут заинтересовать новости: