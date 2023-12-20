Победу "Барселоне" принесли голы Серхи Роберто и Рафиньи.

В среду, 20 декабря, состоялся поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" принимала "Альмерию".

Игра проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 33-й минуте - отличился бразильский вингер "Барселоны" Рафинья. На 41-й минуте гости сравняли счет - гол с передачи Серхио Аррибаса забил Лео Баптистао.

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На 60-й минуте встречи каталонцы во второй раз повели в счете - Серхи Роберто забил с передачи Рафиньи. На 71-й минуте Эдгар Гонсалес счет сравнял. На 83-й минуте Серхи Роберто оформил дубль и вырвал победу для "блаугранас". Ассистировал ему Роберт Левандовски.

"Барселона" - "Альмерия" - 3:2

Голы: Рафинья, 33, С. Роберто, 60, 83 - Лео Баптистао, 41, Гонсалес, 71

"Барселона": Пенья, Канселу, Араухо, Кристенсен (Кунде, 46), Бальде, Фермин Лопес (Ромеу, 67), Гюндоган, Роберто, Рафинья (Ямаль, 76), Левандовски, Феликс (Ферран Торрес, 46)

"Альмерия": Масимиану, Посо (Мендес, 64), Чуми, Монтес, Эдгар Гонсалес, Акиеме, Баба, Лопи, Рамазани (Эмбарба, 77), Аррибас, Баптистао (Лазаро, 77)

Предупреждения: Рафинья, 15, Кристенсен, 21, Араухо, 90 - Посо, 5, Лопи, 57, Баба, 85

Обзор матча:

"Барселона" набрала 38 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. "Альмерия" с 5 баллами занимает последнее место.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Барселона" сыграет против "Лас-Пальмаса", а "Альмерия" встретится с "Осасуной".

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