"Жирона" сыграла вничью с "Бетисом" в 18-м туре чемпионата Испании.

В четверг, 21 декабря, состоялся поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Бетис" принимал "Жирону".

Игра проходила на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась вничью.

Счет в игре был открыт на 39-й минуте встречи - украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик реализовал пенальти. На 89-й минуте "Бетису" удалось спастись от поражение, благодаря голу аргентинского защитника Хермана Пессельи.

Видео дня

"Бетис" - "Жирона" - 1:1

Голы: Песселья, 89 - Довбик, 39 пен

Обзор матча:

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик вышел в основном составе и отыграл 64 минуты, после чего его заменил Кристиан Стуани. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,1 балла.

"Жирона" набрала 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Бетис" с 28 баллами идет на седьмой строчке.

В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет против мадридского "Атлетико", а "Бетис" встретится с "Сельтой".

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