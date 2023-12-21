В четверг, 21 декабря, состоялся поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Бетис" принимал "Жирону".
Игра проходила на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась вничью.
Счет в игре был открыт на 39-й минуте встречи - украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик реализовал пенальти. На 89-й минуте "Бетису" удалось спастись от поражение, благодаря голу аргентинского защитника Хермана Пессельи.
"Бетис" - "Жирона" - 1:1
Голы: Песселья, 89 - Довбик, 39 пен
Обзор матча:
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик вышел в основном составе и отыграл 64 минуты, после чего его заменил Кристиан Стуани. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,1 балла.
"Жирона" набрала 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Бетис" с 28 баллами идет на седьмой строчке.
В следующем туре чемпионата Испании "Жирона" сыграет против мадридского "Атлетико", а "Бетис" встретится с "Сельтой".