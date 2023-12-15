"Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова померяется силами с "Алавесом" в этом туре Ла Лиги.

С 15 по 18 декабря будут сыграны матчи 17-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023/24.

Лидер Ла Лига, "Жирона", в составе которой выступают украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков, в рамках этого тура встретится с "Алавесом".

"Валенсия" Романа Яремчука примет на своем поле каталонскую "Барселону".

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Мадридский "Реал" Андрея Лунина в 17-м туре испанского первенства сыграет против "Вильярреала". Ожидается, что украинский голкипер выйдет в основном составе "сливочных" в этой игре.

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 17-го тура

Пятница, 15 декабря

22:00 "Осасуна" - "Райо Вальекано"

Суббота, 16 декабря

15:00 "Сельта" - "Гранада"

17:15 "Атлетик" - "Атлетико"

19:30 "Севилья" - "Хетафе"

22:00 "Валенсия" - "Барселона"

Воскресенье, 17 декабря

15:00 "Альмерия" - "Мальорка"

17:15 "Реал Сосьедад" - "Бетис"

19:30 "Лас-Пальмас" - "Кадис"

22:00 "Реал" Мадрид - "Вильярреал"

Понедельник, 18 декабря

22:00 "Жирона" - "Алавес"

Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет "Жирона". Команда Цыганкова и Довбика набрала 41 очко после 16 матчей. Второе место занимает мадридский "Реал", набравший 39 очков. "Барселона" с 34 баллами располагается на третьей строчке. Столько же баллов и у "Атлетико", который замыкает четверку лидеров.

В зоне вылета Ла Лиги находятся: "Сельта Виго" (18-е место, 10 очков), "Гранада" (19-е место, 8 очков), "Альмерия" (20-е место, 4 очка).

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