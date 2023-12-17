Роман Яремчук вышел в основном составе и имел возможность забить гол, но не реализовал свой момент.

В субботу, 16 декабря, состоялся поединок 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" принимала "Барселону".

Игра проходила на стадионе "Месталья" и завершилась вничью.

Первый тайм команды сыграли без забитых голов. На старте встречи был прекрасный голевой момент у Романа Яремчука, однако вратарь "блаугранас" Пенья совершил потрясающий сейв и отбил удар украинца. В начале второго тайма "Барселона" вышла вперед - Жоау Феликс забил после передачи Рафиньи. "Валенсии" удалось сравнять счет на 70-й минуте - отличился Уго Гильямон. Ассистировал ему Диего Лопес.

Видео дня

"Валенсия" - "Барселона" - 1:1

Голы: Гильямон, 70 - Жоау Феликс, 55

"Валенсия": Мамардашвили, Коррея, Диахаби, Москера, Васкес (Гасеровский, 82), Фран Перес (Амалла, 72), Гильямон, Пепелу, Диего Лопес (Фулькье, 81), Яремчук (Канос, 62), Дуро (Альберто Мари, 81)

"Барселона": Пенья, Канселу, Араухо, Кунде, Бальде, Гюндоган (Ямаль, 81), де Йонг, Педри, Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс (Ферран Торрес, 72)

Предупреждения: Фран Перес, 65 - де Йонг, 77, Канселу, 79

Обзор матча:

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды на этот матч и был заменен на 62-й минуте. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,1 балла.

"Барселона" набрала 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Валенсия" с 20 баллами идет на 10-й позиции.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет против "Альмерии", а "Валенсии" встретится с "Райо Вальекано".

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