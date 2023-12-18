"Жирона" разбила "Алавес" в рамках 17-го тура чемпионата Испании.

В понедельник, 18 декабря, состоялся поединок 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" принимала "Алавес".

Игра проходила на стадионе "Монтиливи" и завершилась разгромной победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 23-й минуте - отличился украинский нападающий Артем Довбик. На 42-й минуте 31-летний нападающий Порту удвоил преимущество "Жироны", забив с передачи Яна Коуту.

Видео дня

В первой половние второго тайма Артем Довбик оформил дубль и довел счет до крупного. На 59-й минуте украинец реализовал пенальти.

"Жирона" - "Алавес" - 3:0

Голы: Довбик, 23, 59 пен, Порту, 42

Видео голов:

Отметим, что украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик вышел в основном составе и был признан лучшим игроком матча. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 8,3 балла.

Виктор Цыганков эту игру пропускал из-за травмы. Повреждение не очень серьезное, уже к следующему матчу он будет готов вернуться к игре.

К слову, свой следующий матч в рамках чемпионата Испании "Жирона" сыграет против "Бетиса". "Алавес" в следующем туре встретится с мадридским "Реалом".

Добавим, что победа над "Алавесом" позволила "Жироне" вернуться на первое место. В активе команды Цыганкова и Довбика 44 набранных очка. "Алавес" с 16 баллами идет на 13-й позиции.

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