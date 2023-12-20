"Атлетико" поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Во вторник, 19 декабря, состоялся поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Атлетико" принимал "Хетафе".

Игра проходила на стадионе "Метрополитано" в Мадриде и сенсационно завершилась ничьей.

На 38-й минуте "Атлетико" остался в меньшинстве - с поля был удален черногорский защитник Стефан Савич. На 44-й минуте мадридцы вышли вперед - Антуан Гризманн забил гол с передачи Родриго Рикельме. На 53-й минуте встречи "Хетафе" счет сравнял - отличился Борха Майораль. Спустя десять минут хозяева поля снова повели в счете - Альваро Мората забил с передачи Маркоса Льоренте. На 69-й минуте мадридцы забили третий гол в ворота соперника - Антуан Гризманн оформил дубль, реализовав пенальти.

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И все же победить в этой игре "Атлетико" не удалось. В концовке встречи "Хетафе" забил дважды и вырвал ничью. Голы забили Арнаис Оскар и Борха Майораль.

"Атлетико" - "Хетафе" - 3:3

Голы: Гризманн, 44, 69 (пен), Мората, 63 - Майораль, 53, 90+3 (пен), Оскар, 87

"Атлетико": Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Льоренте (Молина, 81), де Пауль (Мората, 57), Коке, Самуэл Лино (Сауль, 81), Рикельме, Депай (Аспиликуэта, 40), Гризманн

"Хетафе": Сория, Иглесиас (Суарес, 46), Дуарте, Альварес (Альдерете, 90+3), Рико (Кармона, 90+3), Гринвуд, Милья, Максимович (Мартин, 82), Мата (Оскар, 72), Майораль, Латаса

Предупреждения: Савич, 15, Эрмосо, 90 - Милья, 52, Суарес, 68

Удаление: Савич, 38

Обзор матча:

Мадридский "Атлетико" набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Хетафе" с 26 баллами занимает восьмую позицию.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Атлетико" сыграет против "Жироны", а "Хетафе" встретится с "Райо Вальекано".

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