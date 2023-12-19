Победу "Валенсии" принес гол Серхи Каноса.

Во вторник, 19 декабря, состоялся поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Райо Вальекано" принимал "Валенсию".

Игра проходила на стадионе "Вальекас" и завершилась победой "летучих мышей".

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Счет в игре был открыт на 61-й минуте - нападающий "Валенсии" Серхи Канос забил с передачи Диего Лопеса.

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На 89-й минуте "Валенсия" осталась в меньшинстве - красную карточку получил Тьерри Коррея.

"Райо Вальекано" - "Валенсия" - 0:1

Гол: Канос, 61

Удаление: Коррея, 89

Отметим, что украинский нападающий Роман Яремчук начал эту игру в запасе и вышел на поле на 82-й минуте. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,5 балла.

"Валенсия" набрала 23 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Райо Вальекано" с 20 баллами занимает 11-ю строчку.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Валенсия" сыграет против "Вильярреала", а "Райо Вальекано" встретится с "Хетафе".

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